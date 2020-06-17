Yunan halkı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili ne düşünüyor?
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Yunan halkı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili ne düşünüyor?

Bizans döneminde, Rum Ortodoks kilisesi olarak iki Yunan matematikçi taradından tasarlanıp inşa edilen, ardından İstanbul'un fethiyle camiye, son olarak da müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde.

17.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:20

Bizans döneminde, Rum Ortodoks kilisesi olarak iki Yunan matematikçi taradından tasarlanıp inşa edilen, ardından İstanbul'un fethiyle camiye, son olarak da müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. Peki Yunanlar, tarihi mimari yapının camiye dönüştürülmesi fikrine ne diyor'View on euronews

Yunan halkı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili ne düşünüyor?
Kaynak: Euronews.com

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