Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada

29.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:43

YUNANİSTAN'da dövülerek Türkiye'ye gönderilen göçmenlerden biri, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaçak göçmen, görüntüleri internet üzerinde paylaştı.

Yunanistan güvenlik güçleri, ülkeye kaçak olarak giren göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe ayarak Türkiye'ye geri itmeye devam ediyor. Yakaladıkları kaçakları önce kamplarda toplayan Yunan polisi, göçmenlerin ifadelerine göre burada 2 gün beklettikten sonra Türkiye- Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye gönderiyor. Edirne'de askerler tarafından yakalanan göçmenler, sıcak çorba ve insani yardımın ardından göç idarelerine teslim ediliyor. Darbedilip yaralı olanlar ise hastanelerde tedavi ediliyor.

Kaynak: DHA