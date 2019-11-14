Yunan güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmen teknelerini zorla geri döndürdüğü iddiası

14.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:38

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 ayrı botta Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada yanaşan Yunan güvenlik güçlerinin, botlarının yakıt deposuna zarar verip, kendilerini Türk kara sularına bıraktığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında 2 ayrı bot olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Botlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenlerden Afganistan uyruklu Semih Seferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dikili'den 46 kişi yola çıktıktan 1,5 saat sonra Yunan güvenlik güçleriyle karşılaştıklarını ve adaya çok yakın bir mesafede olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yunanistan'a doğru gidiyorduk. O sırada Yunan güvenlik güçleri geldi. Botun yakıt deposuna zarar verdiler, hortumu çıkartarak bizi ortada bıraktılar. Telefonla Türk Sahil Güvenliğini aradık. Onlar geldi bizi kurtardı. Yunan güvenlik güçleri bize çok küfür etti ve 'Geri dönün' dedi. Teknede çocuklar da vardı. En küçüğü 6 aylık en büyüğü 10 yaşındaydı."

Yunanistan'a doğru yola çıktıklarında bulunduğu botta 9 kişi olduklarını dile getiren Suriye uyruklu düzensiz göçmen Muhammed Kallavi ise "Bizim botta bir kadın ve bebekler vardı. Suyun içinde yaklaşık 2 saat kaldık. Midilli Adası girişine 10 dakika kala Yunan güvenlik güçleri geldi. Bize 'sakin olun' diyerek silah çektiler. Bizim motoru kırıp benzin hortumunu kesmişler. Sonra Türk kara sularına kadar iple bizi çekip ortada bıraktılar. Sonra Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı gelip bizi aldı." ifadelerini kullandı.

Ekiplerce kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Kaynak: AA