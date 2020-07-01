Yunan güvenlik güçlerince ölüme terk edilen kaçak göçmenler, kurtarıldı İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerince Türk karasularına bırakılan 2 can salı ve 1 ahşap teknedeki toplam 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerince Türk karasularına bırakılan 2 can salı ve 1 ahşap teknedeki toplam 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, ilk olarak saat 07.37'de, Bademli açıklarındaki 2 can salında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 49 kaçak göçmeni kurtararak, önce bota sonra karaya çıkardı. İkinci ihbar, saat 09.40'ta yapıldı. Dikili ilçesine bağlı Madra Çayı açıklarında, bir ahşap teknede kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye yine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yerleri tespit edilen tekneden, 9 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmada, göçmenlerin Yunanistan güvenlik güçlerince Türk karasularına terk edildikleri belirlendi.

Kaynak: DHA