Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmen botlarını zorla geri döndürdü

02.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açılan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca engellenmesi kameralara yansıdı.

Avrupa'ya gitmek için Turgutreis Mahallesi Akyarlar sahilinden iki lastik botla denize açılan Güney Afrika, İran ve Suriye uyruklu yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Yunan kara sularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı.

Yunun Sahil Güvenliğinin, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlere müdahalesi kıyıdaki gazeteciler tarafından görüntülendi. Yunan Sahil Güvenliği, botun etrafında dönerek oluşturdukları dalgayla düzensiz göçmenlere zor anlar yaşattı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından botun batma ihtimaline karşı düzensiz göçmenler, Akyarlar sahiline geri döndü.

Kıyıya çıkan düzensiz göçmenlerden bazıları panikle lastik botun motorunu açık bırakıp, sırt çantalarını ve ayakkabılarını da sahilde bırakarak bölgeden ayrıldı.

"Ya Türkiye'ye dönersiniz ya da sizi öldürürüz"

Düzensiz göçmenlerden birisi gazetecilere, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin havaya birkaç kez ateş açtıktan sonra kendilerine "Ya Türkiye'ye dönersiniz ya da sizi öldürürüz." dediğini söyledi.

Sonra etraflarından hızla dönen ve yanlarından süratle geçen geminin dalgalar oluşturduğunu anlatan düzensiz göçmen, "Dalgalarla bottaki herkes ıslandı. Az kalsın hepimiz düşüyorduk. Allah Türkiye'den razı olsun. Türkiye devleti çok iyi. Allah büyüktür, bize yardımcı olur." diye konuştu.

Kaynak: AA