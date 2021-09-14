Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel
Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

EDİRNE'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerince darp edildi.

EDİRNE'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerince darp edildi. Raşit Hamid "Yunanistan'da bizi yakaladılar ve dövdüler. Vücudumuza elektrik verdiler sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Geri attıklarında üzerimizde hiç kıyafet yoktu" dedi.

Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerine yakalandı. İddiaya göre, Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri dövüp şok cihazıyla vücutlarına elektrik verdi. Daha sonra kıyafetlerini aldıkları göçmenleri Türkiye'ye tarafına zorla gönderildi. Türkiye sınırında köylüler tarafından bulunan göçmenlere, giyecek ve yiyecek verildi.Çıplak ayaklarla İstanbul'a geri gitmeye çalışan göçmenlerden Fas uyruklu Raşit Hamid, Yunan sınır güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldıklarını söyledi. Kendileri gibi yaklaşık 200 kişinin de şiddete uğradığını söyleyen Hamid, "Yunanistan'da bizi yakaladılar ve dövdüler. Vücudumuza elektrik verdiler sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Geri attıklarında üzerimizde hiç kıyafet yoktu. Üzerimizdeki kıyafetlerin hepsini köyden verdiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Göçmenler, Edirne'den İstanbul'a gitmek üzere ayrıldı.


Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehmet Erdem Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Ali Koç Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunan güvenlik güçleri, dövüp elektrik verdikleri göçmenleri Türkiye'ye geri itti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:19:43. #1.12#