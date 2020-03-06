"Yunan güçlerinin müdahalesi 1951 Cenevre Sözleşmesiyle bağdaşmıyor"

06.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:35

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile telefonda görüştü. Kıran, mültecilere Yunan güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermilerle müdahalesinin başta 1951 Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk ve yükümlülüklerle bağdaşmadığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Kıran, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Yardımcısı Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında İdlib ve çevresinde ateşkesin sağlandığını, bununla birlikte, geçen Aralık ayından itibaren bu bölgede yaklaşık 2 milyon kişinin yerlerinden edilmiş olduğunu, bu kişilerin yarısından fazlasının Türkiye sınırına doğru geldiğini ve bu yükün daha fazla kaldırılamayacağını vurguladı. Bakan Yardımcısı Kıran, bu sebeple kuzey batı sınırlarına doğru harekete geçen mültecilerin Yunanistan sınırında, Yunan güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermilerle müdahale ettiğini, bunun başta 1951 Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk ve yükümlülüklerle bağdaşmadığının altını çizdi.

"AB 6 MİLYAR AVRONUN YARISININ BİLE VERMEDİ"

Bakan Yardımcısı Kıran, AB'nin sadece 142 bin göçmen için Yunanistan'a 2 milyar avrodan fazla yardımda bulunduğunu, son gelişmeler üzerine de hemen 700 milyon Avroluk ek yardım paketi hayata geçirdiğini, ancak Türkiye'de bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı için söz verdiği 6 milyar Avronun yarısının bile vermediğini ifade etti.

GRANDİ'DEN KAPSAMLI VE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ YORUMU

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ise, Türkiye'yi farklı platformlarda her zaman desteklediğini, bu tutumunu sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin göç konusundaki politikasında herhangi bir değişiklik olmadığına yönelik yapıcı açıklamasında teşekkür etti. Yunan sınırındaki durumu ve başta iltica taleplerinin askıya alınması ve tırmanan şiddet uygulamaları olmak üzere sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Grandi, mülteciler konusunda kapsamlı ve güçlü işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA