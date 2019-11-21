Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı

21.11.2019 21:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:19

Yunanistan Göç Bakanı Yorgos Komutsakos'tan "Türkiye Avrupa Birliği'nden daha fazla mali yardım istiyorsa şantaj yapmayı artık bırakmalı" açıklaması geldi.



Washington ziyareti sırasında AFP'ye konuşan bakan Komutsakos'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin "kapıları açarız tehditleri nedeniyle" bu açıklamayı yapmak gerekliliğini duyduğu aktarılıyor. Euronews.com'da Görüntüle