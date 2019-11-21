Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı
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Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı

Yunanistan Göç Bakanı Yorgos Komutsakos'tan "Türkiye Avrupa Birliği'nden daha fazla mali yardım istiyorsa şantaj yapmayı artık bırakmalı" açıklaması geldi.

21.11.2019 21:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:19
Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı

Göç Bakanı Yorgos Komutsakos'tan " Avrupa Birliği'nden daha fazla mali yardım istiyorsa şantaj yapmayı artık bırakmalı" açıklaması geldi.


Washington ziyareti sırasında AFP'ye konuşan bakan Komutsakos'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin "kapıları açarız tehditleri nedeniyle" bu açıklamayı yapmak gerekliliğini duyduğu aktarılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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