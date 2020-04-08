Yunan gençten Türk gence ilik bağışı Yunanistan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Virüs Özel Sözcüsü Sotiris Tsiodras, Savas ve Andreas adlı Yunan gençlerin kemik iliğini Adana Devlet Hastanesinde nakil bekleyen Kuzey için bağışladığını ifade ederek, "Bağışlardan biri Türkiye'de ihtiyacı olan bir gencin kemik iliğine uyuyor" dedi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Virüs Özel Sözcüsü Sotiris Tsiodras, Savas ve Andreas adlı Yunan gençlerin kemik iliğini Adana Devlet Hastanesinde nakil bekleyen Kuzey için bağışladığını ifade ederek, "Bağışlardan biri Türkiye'de ihtiyacı olan bir gencin kemik iliğine uyuyor" dedi.

Dünya genelinde korona virüs salgını nedeniyle ülkelerin önlemlerini arttırdığı bu günlerde Yunanistan'dan Türkiye'ye komşu eli uzandı. Yunanistan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Virüs Özel Sözcüsü Sotiris Tsiodras, Yunanistan'da bir gencin Türkiye'de bir gence kemik iliği bağışında bulunduğunu açıkladı. Tsiodras, Savas ve Andreas adlı Yunan gençlerin Adana Devlet Hastanesinde nakil bekleyen Kuzey için kemik iliği bağışında bulunduğu belirtti. Yunanistan'daki korona virüs vaka sayısının bin 832'e yükseldiğini ifade eden Tsiodras, "Kuzey Yunanistan'dan Savas'a, Girit'ten de Andeas'a teşekkür ederim. Bu iki genç böyle bir ortamda kemik iliği bağışında bulundular. Bağışlardan biri Türkiye'de ihtiyacı olan bir gencin kemik iliğine uyuyor. İşte ortak düşmana karşı halkların dayanışması" ifadesini kullandı. - ATİNA

Kaynak: İHA