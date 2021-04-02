Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
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Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti.

Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti.

Yunanistan, Ege'deki mültecileri Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Midilli Adası açıklarında yaşanan mülteci krizine sessiz kalamayan Türk Sahil Güvenliği, Yunan basınında "tehlikeli manevralar yapmakla" suçlandı. Sahil Güvenliği'nin Ege'de Türk kara sularına mültecileri itmeye çalıştığı sırada Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarısı kameraya yansıdı. Bu sabah çekilen görüntülerde Türk Sahil Güvenliği'nin Yunanlı yetkilileri siren sesiyle uyardığı görülüyor. Öte yandan, Yunan medyasından Ta Nea ise, Yunanistan'ın Türkiye'yi Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladığını yazdı.

AB'DEN YUNANİSTAN'A 'GERİ İTME' UYARISI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Birlik üyesi ülkeler arasındaki göçle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret eden ve burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya gelen Johansson Atina yönetimini uyararak, Türkiye'ye sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenleri geri almaya devam etmesi çağrısında bulunmuştu. Johansson, "Yunan makamlarının iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum." İfadelerine yer vermişti.

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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