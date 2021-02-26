Yunan donanmasında "koronavirüs" endişesi
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Yunan donanmasında "koronavirüs" endişesi

26.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:10
Yunan donanmasında

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı belirtiliyor.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı belirtiliyor.

Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyni personelinden 6'sının 21 Şubat'ta, 12'sinin ise 23 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. 45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.

Son dönemde artan vakalar nedeniyle Yunan donanmasının büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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