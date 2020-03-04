Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak
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Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak

Yunan donanmasına ait “Rodos” isimli ulaştırma gemisi, Türkiye’den Midilli Ada’sına deniz yoluyla gelen yaklaşık 500 göçmen için “otel” olarak görev yapacak.

04.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:11
Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak

Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisi, 'den Midilli Ada'sına deniz yoluyla gelen yaklaşık 500 göçmen için "otel" olarak görev yapacak.


Yunan ordusuna ait askeri araçları taşımak için kullanılan gemiye sadece çocuklu aileler kabul edilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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