Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı. Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşan ülkeler" olarak tanımlamıştı
17.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:25
Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı.
Yunan milletvekili Varvitsiotis, Türkiye'nin Akdeniz'deki politikasının Yunanistan'ı bölmekten ziyade güçlendirdiğini iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com