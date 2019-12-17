Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı
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Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı. Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşan ülkeler" olarak tanımlamıştı

17.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:25
Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı

Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı.


Yunan milletvekili Varvitsiotis, Türkiye'nin 'deki politikasının Yunanistan'ı bölmekten ziyade güçlendirdiğini iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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