Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı
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Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

24.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:58
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı 'nu telefonla arayarak 'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunan Bakan Dendias, Elazığ'daki depreme ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Dendias, Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: AA
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