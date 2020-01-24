Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı

24.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:58

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunan Bakan Dendias, Elazığ'daki depreme ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Dendias, Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: AA