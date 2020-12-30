Yunan Devleti'nden Batı Trakya'nın dini azınlık okullarını ele geçirme girişimi

Gümülcine Medrese-i Hayriye Azınlık Ortaokul ve Lisesi ile İskeçe Medresesi'nin tabelaları geçtiğimiz günlerde değiştirilerek, tabelalardaki "Azınlık" ifadesi yerine "Müslüman" ifadesi içeren tabelalar koyuldu.

Gümülcine Medrese-i Hayriye Azınlık Ortaokul ve Lisesi ile İskeçe Medresesi'nin tabelaları geçtiğimiz günlerde değiştirilerek, tabelalardaki "Azınlık" ifadesi yerine "Müslüman" ifadesi içeren tabelalar koyuldu. Bu girişim, Batı Trakya'daki medreseleri azınlık okulu olmaktan çıkarıp bir devlet okulu yapma girişiminin en somut örneği olarak yorumlandı.

Konu ile ilgili Gümülcine Medrese-i Hayriye Azınlık Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği'nden yapılan ortak açıklamada, 23 Aralık Çarşamba'yı 24 Aralık'a bağlayan gece "bir gece yarısı operasyonunu andıran" girişimle okulun tabelasının değiştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Azınlığın elinden gasp edilerek el koyma işleminin kanun tanımaz uygulaması olan bu davranış herhangi bir kanuna dayanmıyor. Sadece birilerinin ben azınlığı istediğim gibi 'ezerim' in cebri uygulamasını tatmin hareketidir," ifadeleri yer aldı.

Yapılan bu tabela değişikliğinin mevcut seçilmiş encümenlerin yetkisi ve haklarının ayaklar altına alınarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, bundan sonra da encümenlerin seçilerek değil atamayla belirlenmesinin beklendiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gece yarısı yapılan operasyonu, oldu-bittiyi asla kabul etmiyoruz. Yaptığımız istişare sonucu okulun müdürü de haberdar değil. Biz encümenler ve Aile Birliği de haberdar değiliz. Kesinlikle ve kesinlikle onaylamıyoruz. Asla tasvip etmiyoruz. Peki, şunu soruyoruz. Okul sahiplerinin ve idarecilerinin asla onayı olmayan bir uygulamayı kim yaptırıyor, kimin talimatıyla uygulanıyor, maliyetin faturası kime ihale ediliyor?"

Konu Yunan Meclisi'ne de taşındı. Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'na hitaben sunduğu soru önergesinde vakıf azınlık okulu olan medresenin bu statüsüne uygun şekilde anılan adının iade edilmesini talep etti. Ahmet, medresenin isminin değiştirilmesinin hukuki statüsüne aykırı olduğunu ifade etti.

İskeçe Medresesi'nin tabelası da aynı şekilde 29 Aralık Salı günü değiştirilerek daha önce yer alan "Azınlık" ifadesi yerine "Müslüman" ifadesi yer alan tabela yerleştirildi.

Yunan devletinin Batı Trakya'daki Türk azınlığa eğitim kuruluşlarını devletleştirmeye çalışması, Lozan ve sonrasında yapılan birçok anlaşmanın da hiçe sayılması olarak yorumlanıyor. Lozan Anlaşmasıyla eğitim ve diğer birçok alanda azınlık hakları tanımlanan Batı Trakya Türk azınlığına ait medreselerde yapılan son değişikliklerle birlikte okulların azınlık statüsünün kaldırılarak devletin daha kolay müdahale edebileceği bir şekle sokulmaya çalışılmasına karşı, Türk azınlık temsilcilerinin konuyu Avrupa makamlarına taşıması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı