Yunan Botlarından Türk Gemisine Ateş Açılması

Dışişleri Bakanlığınca, Yunanistan sahil güvenliğine bağlı askeri botlardan Ege Denizi'ndeki bir Türk ticari gemisine taciz ateşi açılması kınanarak, "Benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İskenderun limanından İzmit limanına hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine, Rodos adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığının öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz, hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır. Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz."