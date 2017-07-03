Yunan Botlarından Türk Gemisine Ateş Açılması

Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan Türk bandıralı ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 hücumbot eşliğinde Marmaris Limanı'na yanaştı



Seyir halindeyken Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeyinde Yunan askeri güçlerince taciz ateşi açılan "ACT" isimli kuru yük gemisi olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot nezaretinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaparak limana yanaştı.



Gemiyi, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve diğer yetkililer karşıladı.



Geminin açığa demirlemesinin ardından sahil güvenlik botlarına alınan gemi mürettebatının ifadelerine başvurulmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına getirileceği belirtildi.



Geminin, ifade işlemlerinin ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından yola devam edeceği kaydedildi.



Geminin isabet aldığı ancak batma tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.