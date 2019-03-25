Yunan Basını: Yunanistan'a Geçmek İsteyen Türk, Meriç'te Kayboldu

– Yunan basını, Meriç Irmağı üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen bir Türk'ün kaybolduğunu duyurdu.

Yerel basın, dün sabah saatlerinde M.M.K. (20) isimli bir Türk'ün, Sufli Polis Merkezi'ne giderek 'siyasi sığınma' talebinde bulunduğunu ve beraberindeki arkadaşı S.Ş.'nin Meriç Irmağında kaybolduğunu söylediğini yazdı.

Yerel basın, kaybolan S.Ş.'nin annesi ve ablasının da Yunanistan'da bulunduğunu; kaybolan genci bulmak için ekiplerin arama çalışması yaptığını yazdı. - Chokona

Kaynak: DHA