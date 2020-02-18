Yunan basını: BM, Türkiye-Libya deniz anlaşmasını resmen onaylamaya hazırlanıyor
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Yunan basını: BM, Türkiye-Libya deniz anlaşmasını resmen onaylamaya hazırlanıyor

Ekatimerini gazetesinde yayımlanan habere göre Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasındaki deniz bölgesi haritasının, BM veritabanına işlenmesini kabullenmeye hazırlanıyor

18.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:19
Yunan basını: BM, Türkiye-Libya deniz anlaşmasını resmen onaylamaya hazırlanıyor

'ın, ile arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasındaki coğrafi koordinatların (BM) Okyanus İşleri ve Deniz Hukuku Bölümü'ne kaydını kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi.


Ekathimerini gazetesine göre muhtıradaki deniz bölgesi haritasının Atina'nın bütün endişelerine rağmen BM veri tabanına işlenmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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