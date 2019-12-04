Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile sorunlarımız var ama diyalog devam edecek

04.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:58

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına karşı olduklarını ancak Ankara ile güven inşa etmek için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.



Londra'ki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk tarafının attığı adımlara dair tüm endişelerini gündeme getirdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle