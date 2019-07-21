Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı
Yunanistan'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilere de değindi.Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi.
Yunanistan'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilere de değindi.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz
Son Dakika Haberleri