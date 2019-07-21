Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı

Yunanistan'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilere de değindi.Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'cesur adımlar' çağrısı

Yunanistan'da iki hafta önce göreve gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye ile olan ilişkilere de değindi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım çağrısında bulunuyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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