Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cesur adım' mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum.

Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cesur adım' mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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