Yunan Başbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cesur adım' mesajı
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Mansur Yavaş'la ters düşüp BELPLAS'taki görevinden istifa eden İYİ Partili Köylüoğlu'ndan açıklama geldi
Son Dakika Haberleri