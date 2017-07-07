Yunan Başbakan Ameliyat Oldu

Yunanistan Başbakanı Çipras'a, kaldırıldığı hastanede fıtık operasyonu yapıldı.

Yunan Başbakan Ameliyat Oldu

Yunanistan Başbakanı Çipras'a, kaldırıldığı hastanede fıtık operasyonu yapıldı.

Kaynak: Dunya.com