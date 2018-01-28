Yunan Bakan Kardak'a Yaklaştırılmadı
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Yunan Bakan Kardak'a Yaklaştırılmadı

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak’a yaklaştırılmadı.

Yunan Bakan Kardak'a Yaklaştırılmadı

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak'a yaklaştırılmadı.

Ege'de çelenk atmak üzere hücumbot ile Kardak bölgesine gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak kayalıklarına yaklaştırılmadı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti bir gerginlik olmadan Türk karasularını terk etti. - ANKARA

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