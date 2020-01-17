Yunan Bakan'dan Hafter'e: 'Berlin Konferası'nda yapıcı olun'
Haberler » Politika » Yunan Bakan'dan Hafter'e: 'Berlin Konferası'nda yapıcı olun' - Haberler

Yunan Bakan'dan Hafter'e: 'Berlin Konferası'nda yapıcı olun'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Libya'nın darbeci generali Halife Hafter ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Hafter'e Berlin Konferansı'nda yapıcı olmaları gerektiğini söylediklerini açıkladı.

17.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:51
Yunan Bakan'dan Hafter'e: 'Berlin Konferası'nda yapıcı olun'

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan 'nın darbeci generali Halife Hafter ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Hafter'e Konferansı'nda yapıcı olmaları gerektiğini söylediklerini açıkladı.


Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, 19 Ocak'ta düzenlenecek olan Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yunan bakan Dendias, "Berlin'de yapılacak konferansta Hafter'e yapıcı olmasını önerdik" dedi.


Konferansta yapıcı bir ruhla yer almasını gerektiğini söylediklerini belirten Dendias, "Libya'da güvenliği sağlamaya teşvik ettik" diyerek Berlin Konferansı'na davet edilmeyen Atina'nın konferansa katılması gerektiğini söyledi. - ATİNA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri