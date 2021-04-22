YUNAN ASKERLERİNİN TÜRK KARA SULARINA İTTİĞİ BOTTAKİ 23 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında, lastik bot üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, sabah saatlerinde bölgeye Sahil Güvenlik botu ekibi sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için İzmir Körfezi bölgesinde bilmedikleri yerden denize açıldıkları belirlenen kaçak göçmenlerin, Yunan Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edildi.

Yemen ve farklı Afrika ülkelerinden oldukları tespit edilen 23 kişinin, Foça Balıkçı Barınağı'nda yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı