: Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor

04.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:18

Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralanan düzensiz göçmenler ambulanslarla Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: AA

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