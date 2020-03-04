Yunan askerlerinin ateşiyle yaralanan düzensiz göçmenler tedavi ediliyor
Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
04.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:18
Yaralı göçmenlerden detaylar ve röportaj EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralanan düzensiz göçmenler ambulanslarla Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
Kaynak: AA