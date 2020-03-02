Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu yaralandı
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Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu yaralandı

Yunan askerlerinin açtığı ateşte sınır hattında görev yapan A Haber ekibinden 2 gazeteci yaralandı.

02.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:27
Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu yaralandı

Yunan askerlerinin açtığı ateşte sınır hattında görev yapan A ekibinden 2 gazeteci yaralandı.


Yunan askerleri, Sınır Kapısındaki tampon bölgede bulunan mültecilere ateş açtı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber'den muhabir Vedat Sezer ve kameraman Cenk İşver de hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sezer ve İşver, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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