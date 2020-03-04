: Yunan askerleri tarafından vurulan Suriyeli sığınmacının cenazesi ülkesine gönderildi

04.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:27

Edirne'de Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacı Ahmet Ebu Emad'ın (22) cenazesi ülkesine gönderildi.

Hayatını kaybeden Emad'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ülkesine gönderilmek üzere Kilis'e getirildi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı önünde bekleyen yakınları cenaze aracını açtırarak dua edip gözyaşı döktü.

Emad'ın cenazesi daha sonra ülkesine gönderildi.

Emad'ın Halepli olduğu ve bir süre Afrin ilçesinde yaşadığı öğrenildi

Kaynak: AA

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