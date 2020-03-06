Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti
Haberler » Güncel » Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti - Haber

Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti

Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacıları elbiselerini çıkartarak darbetti.

06.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:54
Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti

güvenlik güçleri, sığınmacıları elbiselerini çıkartarak darbetti.

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacıların 'ye gelişi sürüyor.

Bir grup sığınmacı, sınır hattındaki köylerden ve 'nden lastik botlarla Yunanistan'a geçti.

Sınırı geçen bazı sığınmacılara müdahalede bulunan Yunanistan güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları darbettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi.

Edirne'nin sınır köylerine gelen sığınmacılara köylüler battaniye ve kıyafet verdi.

Vücutlarında darp izleri olan ve ıslanan sığınmacılar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler