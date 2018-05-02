IHAAW182333-GEN/02-05-2018

- Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmalarında görev yapan Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik isimli kepçe operatörünü, tampon sahasını işgal etme nedeniyle gözaltına alarak, Oristia'da şehrine götürdü. Yunanlı askerler, ayrıca belediyeye ait kepçeye de el koyarak Kastanies Sınır Kapısı'nda tuttuğu öğrenildi. Kepçe operatörü Alerik'in, Yunanlı askerlere herhangi bir mukavemette bulunmadan gözaltı işlemini kabul ettiği bildirildi. 02.05.2018 18: 23: 33 TSI

NNNN - EDİRNE