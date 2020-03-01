Yunan askerleri Meriç Nehri'ne jiletli tel çekti
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Yunan askerleri Meriç Nehri'ne jiletli tel çekti

Yunanistan, Meriç Nehri'nde göçmenlerin yoğun olarak geçiş yaptığı noktalara jiletli tel çekti.

01.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:01
Yunan askerleri Meriç Nehri'ne jiletli tel çekti

, 'nde göçmenlerin yoğun olarak geçiş yaptığı noktalara jiletli tel çekti.

Tükiye'nin sınır kapılarından geçecek göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından 'den binlerce göçmen Yunanistan'a geçti. Göçmenler şuan geçiş noktası olarak en çok Meriç Nehri'ni kullanıyor. Göçmenlerin geçişine engel olmak isteyen Yunanistan askerleri ise nehir kıyılarına jiletli tel çekmeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Yunan askerleri Meriç Nehri'ne jiletli tel çekti
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