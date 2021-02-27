Son dakika gündem: Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı
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Son dakika gündem: Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı

27.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:26
Son dakika gündem: Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı

Son dakika haberi... Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardıYUNAN askerlerinin, sınır hattında yakaladığı göçmenleri darp ettiği, paralarını, pasaportlarını, ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği belirlendi.

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı

YUNAN askerlerinin, sınır hattında yakaladığı göçmenleri darp ettiği, paralarını, pasaportlarını, ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği belirlendi. Mehmetçik, Edirne'de ölüme terk edilen 29 göçmeni kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri'nin Tatarköy Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 29 düzensiz göçmen tespit edildi. Hudut birlikleri Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan göçmenlere yardım eli uzattı. Göçmenler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Yunan askerlerinin gayri insani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi. Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını anlatan göçmenlerden biri, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler" diye konuştu. Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten göçmen, "Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar" ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı
Son dakika gündem: Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı
Son dakika gündem: Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı
Son dakika gündem: Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri, Mehmetçik kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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