Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi Yunanistan mültecilerin geçişini engelleyemiyor Avrupa'ya gitmek için her yolu deneyen mülteciler botla Meriç Nehrini geçerken, metrelerce yakınında bulunan Yunan askerlerinin ise yanı başından sınırı geçen göçmenleri görmemesi dikkat çekti.

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi

Yunanistan mültecilerin geçişini engelleyemiyor

EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için her yolu deneyen mülteciler botla Meriç Nehrini geçerken, metrelerce yakınında bulunan Yunan askerlerinin ise yanı başından sınırı geçen göçmenleri görmemesi dikkat çekti.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yunan güvenlik güçleri ise sınır kapılarında gaz, ses bombalarının yanı sıra plastik mermi ve tazyikli suyla, Meriç Nehri kıyısında ise jiletli ve dikenli tellerle mültecilerinin geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Yunan askerine çok yakın noktadan sınır geçtiler

Yunan güçleri tarafından kullanılan orantısız müdahalelere rağmen mültecilerin Avrupa'ya geçişi engellenemiyor. Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyısındaki hemen her noktaya asker ve polis takviye etmesine rağmen, mültecilerin bazıları hava kararınca bazıları ise gündüz saatlerinde sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde iki mülteci daha Yunan askerlerine çok yakın bir noktadan botla sınırdan karşıya geçti.

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi

Meriç Nehrinin karşı kıyısında bulunan iki Yunan askeri aracındaki askerler ise kendilerine yaklaşık 100 metre yakınından sınırı geçen mültecilere fark edemedi. Karşı kıyıya geçen iki mülteci botu kıyıda bulunan ağaç dallarına bağladıktan sonra ağaçlık alana çıkarak, çevreyi kontrol etti. Burada bir süre bekleyen mülteciler, daha sonra ise ağaçlık alana girerek gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA