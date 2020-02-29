Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı
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Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı

Edirne'den Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği 3 düzensiz göçmen, botlarının havasının inmesi sonucu Meriç Nehri'nin ortasında kaldı.

29.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:46
Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı

'den Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği 3 düzensiz göçmen, botlarının havasının inmesi sonucu 'nin ortasında kaldı.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Doyran köyünde 3 düzensiz göçmen, botla Meriç Nehri'nden 'a geçmeye çalıştı.

Nehrin karşı kıyısında bekleyen Yunan askerleri, göçmenlere geri dönmelerini söyleyerek havaya uyarı atışı yaptı.

Geri dönmeye çalışırken botlarının havası inen göçmenler, nehrin ortasında kaldı. Bulundukları yerde bir süre bekleyen göçmenler, botla yanlarına gelen arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA

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