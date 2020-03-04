Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
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Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

04.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:46
Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı

'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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