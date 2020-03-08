Yunan askerine 12 kez yakalan mülteci 13. denemesine hazırlanıyor
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Yunanistan, Türkiye

Yunan askerine 12 kez yakalan mülteci 13. denemesine hazırlanıyor

Yunan askerine 12 kez yakalan mülteci 13. denemesine hazırlanıyor Yunanistan'a sağlam giden sakat dönüyor Yunanistan güvenlik güçlerinin son bir haftada 12 kez yakalayarak zorla Türkiye'ye gönderdiği Pakistanlı inatçı mülteci, 13'üncü kez karşıya geçmek için fırsat kolluyor.

08.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:05
Yunan askerine 12 kez yakalan mülteci 13. denemesine hazırlanıyor

Yunan askerine 12 kez yakalan mülteci 13. denemesine hazırlanıyor

Yunanistan'a sağlam giden sakat dönüyor

EDİRNE - Yunanistan güvenlik güçlerinin son bir haftada 12 kez yakalayarak zorla Türkiye'ye gönderdiği Pakistanlı inatçı mülteci, 13'üncü kez karşıya geçmek için fırsat kolluyor. Bunun yanı sıra mültecilerden bazıları Yunanistan güvenlik güçlerinden gördüğü şiddet nedeniyle, sakatlanarak geri dönüyor.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Sınıra gelen binlerce mülteci sınırdan Yunanistan'a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba gösteriyor. Sınırdan karşıya geçerek Avrupa'ya gitmek isteyenler biri de Pakistanlı Zülfikar. Onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise son bir haftada 12 defa sınırı geçmesine rağmen, her seferinde Yunanistan güvenlik güçlerine yakalanarak zorla Türkiye'ye geri gönderilmesi.


Pakistanlı mülteci 13'üncü kez Yunanistan sınırında

Günlerdir Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek için 12 denemede bulunan Pakistanlı Zülfikar isimli inatçı mülteci, her defasında Yunan güvenlik güçleri tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek, tüm bunlara karşın vazgeçmeyeceğini ve tekrar deneyeceğini söyledi. Yunanistan'da yaşadığı sıkıntılı süreci anlatan Zülfikar, "Sabah 3'te Yunanistan'a gittim, telefonumu 10 bin EURO'mu aldılar. Ben bir haftada 12 kere geçtim. Onları ben tanıyorum. Bize silahla vuruyorlar. Bakın ben sakat oldum geldim. İnşallah gideceğiz ama nasıl gideceğiz bilmiyorum, onlar vuruyorlar" dedi.


"Türk askerleri çok iyi, Yunanistan askeri bizi sevmiyor, vuruyorlar"

Yunanistan'a tekrar gitmek için sınıra gelen Pakistanlı İrfan Ghafouri, "Yunanistan'a gitmek istiyorum, oradan da Almanya'ya gideceğim. Biz burada durmayacağız, bizim oraya gitmemiz lazım. Biz oraya gidince Yunanistan askeri parayı, telefonu ve her şeyi aldı nehrin içine düştüm. Bizim elbiselerimizi de çıkardılar. Türk askerleri çok iyi burada bana elbise, bot, çantalar verdi. Türk askerleri çok iyi, ben seviyorum yani. Yunanistan askeri bizi sevmiyor, çok vuruyorlar. Biz nasıl gideceğiz" diye konuştu.


Sağlıklı gittiği Yunanistan'dan sakat döndü

Avrupa'ya gitme denemesi başarısızlıkla sonuçlanarak, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanan Pakistanlı Cemal ise, sağlıklı olarak geçtiği sınırdan, ayağından sakatlanarak koltuk değneğiyle döndü. Yunan güçlerinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Pakistanlı Cemal isim mülteci, "Yunanistan'a ben gittim orada askerler bana vurdu. Elbiseleri çıkartıp beni tekrar Türkiye'ye gönderdi. 10 gün oldu biz oraya nasıl gideceğiz. Bizi suyun içine attı" şeklinde konuştu.

Yunan askerine 12 kez yakalan mülteci 13. denemesine hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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Yunan askerine 12 kez yakalan mülteci 13. denemesine hazırlanıyor

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