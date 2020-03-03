Yunan askerinden pişkin hareket
Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.
Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.
Meriç nehrinde botlarla devriye atan yüzleri maskeli Yunan askerleri kameraları görünce pişkinlik yaparak el salladı.
(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)
Kaynak: İHA