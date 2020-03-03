Yunan askerinden pişkin hareket
Haberler » Güncel » Yunan askerinden pişkin hareket - Haber

Yunan askerinden pişkin hareket

Avrupa hayali ile Edirne'den Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.

03.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:34
Yunan askerinden pişkin hareket

Avrupa hayali ile 'den nehrini aşarak 'a giden göçmenlere işkence yapan hatta silahla vurarak öldüren Yunan askerleri kameraları görünce el salladı.


Meriç nehrinde botlarla devriye atan yüzleri maskeli Yunan askerleri kameraları görünce pişkinlik yaparak el salladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler