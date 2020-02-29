Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale
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Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale

Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.

29.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:56
Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale

Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.

Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ediyor. sınırında bekleyen göçmenlere Yunan askerleri tarafından tampon bölgeye gaz kapsülleriyle hedef gözeterek atış yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.

(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA

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