Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale

29.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:59

Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.



Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ediyor. Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere Yunan askerleri tarafından tampon bölgeye gaz kapsülleriyle hedef gözeterek atış yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA