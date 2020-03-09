Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor - Haber
Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel

Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor

Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.

09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:27
Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor

Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.


Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Sınıra gelen binlerce mülteci sınırdan Yunanistan'a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise geçmek için çaba gösteriyor. Yaşanan göçten endişe duyan Yunan askeri ise, mültecilerin sınırı geçebileceğini düşündükleri noktalara, dikenli teller çekerek göçü engellemeye çalışıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Can Yaman Müslüm Gürses Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Berkay Şahin İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:21:02. #1.15#