Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor - Haberler
Meriç Nehri, Avrupa, Meriç

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.

10.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:03
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

EDİRNE - Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan mülteci göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise, mültecilerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki mültecilerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü.

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Haber
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik James Jeffrey Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Demet Akalın Haluk Levent Müslüm Gürses
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 21:39:09. #1.15#