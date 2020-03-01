Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi
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Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi

Yunanistan’ın Midilli adasına ulaşan göçmenlere aşırı sağcı kişiler tepki gösterek mültecilerin karaya çıkışına engel olmaya çalıştı

01.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:53
Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi

'nin kara ve deniz yoluyla ülkeden ayrılmak isteyen mültecileri artık engellememesinin ardından on binlerce göçmen 'a geçmeye çalışıyor. Deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeyi başaran göçmenlere ise Yunanistan'daki aşırı sağcılardan tepki var.


Midilli'de 50 kadar aşırı sağcı kişi adaya ulaşan göçmenlerin karaya çıkışına engel olmak istedi. Aynı kişiler göçmenlerin görüntülerini çeken gazetecilere de saldırdı. Bir Alman gazeteci yaralandığını duyurarak başı sargılı fotoğrafını paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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