Yunan adalarında mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor
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Yunan adalarında mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor

Yunan adalarına botla yanaşan göçmenlere karşı toplanan Yunanlı kalabalık, bottakilerin adaya çıkmasına izin vermedi.

01.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:10
Yunan adalarında mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor

Yunan adalarına botla yanaşan göçmenlere karşı toplanan Yunanlı kalabalık, bottakilerin adaya çıkmasına izin vermedi.

'nin kapıları açmasının ardından hayaliyle yola düşen göçmenler, zorlu mücadelenin ardından deniz yoluyla , Çeşme ve Ayvalık bölgelerinden Yunan adalarına ulaşmalarına rağmen insanlık dışı uygulamalarla karşılaşıyor. Sisam, Sakız ve Midilli gibi Yunan adalarına deniz yoluyla ve botlarla ulaşan göçmenlerin, Yunanlılar tarafından kıyıya çıkmasına izin verilmiyor. Polisin dışında Yunanlıların da göçmenleri almamak için olaylara müdahale etmesi dikkat çekiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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