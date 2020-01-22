Yunan adalarında 'göçmen krizi' protestosu: 10 bin kişi yürüdü
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Yunan adalarında 'göçmen krizi' protestosu: 10 bin kişi yürüdü

Yunanistan'daki Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar da kepenk kapattı.

22.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:33
Yunan adalarında 'göçmen krizi' protestosu: 10 bin kişi yürüdü

'daki Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar da kepenk kapattı.


Belediyelerin çağrısı üzerine, çeşitli derneklerin ve ada sakinlerinin de desteğiyle alınan bir günlük grev kapsamında, göçmen sorununun en yoğun yaşandığı adalardaki kamu kurumları hizmet vermedi, dükkanlar da açılmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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