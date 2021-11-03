Yunan adalarına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan, aralarında meslekten ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de olduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortak çalışmasında, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan ve aralarında meslekten ihraç doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişinin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlandığı belirlendi. Geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Pananos sahiline gelen Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A., bölgede önlem alan ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Y., S.K. ve H.B. tutuklanırken, H.K.Y. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'daki bir dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan M.A. ise polise teslim edildi.