Yunak'tan Gündoğmuş'a yardım eli - Haberler
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Yunak'tan Gündoğmuş'a yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yunak'tan Gündoğmuş'a yardım eli

Konya'nın Yunak ilçesinde yardımsever vatandaşlar tarafından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine kaba yem ve canlı hayvan yardımı yapıldı.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (İHA) - Konya'nın Yunak ilçesinde yardımsever vatandaşlar tarafından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine kaba yem ve canlı hayvan yardımı yapıldı.

3 Ağustos tarihinde Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında hayvanları telef olan vatandaşlar için Yunak Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yardımsever vatandaşlar harekete geçti. Yardımsever vatandaşlar tarafından bir kamyon balya saman ve 11 küçükbaş hayvan, yangında hayvanları telef olan vatandaşlara verilmek üzere yola çıktı.

Yapılan yardımla ilgili Yunak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Yaz, "Bugün yaşananlar, köyünde kerme yakan vatandaşın 'duyarsız kalamayız' diyerek yangında hayvanları telef olan, ahırı, samanlığı, evi küle dönmüş vatandaşlara gönderdiği bir demet güzellikten başka bir şey olamaz. Allah bu tür felaketleri bir daha göstermesin" diye konuştu. - KONYA

Yunak'tan Gündoğmuş'a yardım eli

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