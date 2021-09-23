Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi

AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel
Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi

Konya'nın Yunak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sonuçlarına göre ilçe genelinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sonuçlarına göre ilçe genelinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Yunak Belediyesi, YKS'de ilçede ilk 20'ye giren öğrenciler para ödülü ile ödüllendirdi.

İlçe genelinde derece elde eden başarılı öğrencileri makam odasında ağırlayan Başkan Konak, tek tek öğrencilerle sohbet ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

En büyük yatırımın insana yatırım olduğunu ifade eden Başkan Ali Konak, "Eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda pırıl pırıl kardeşlerimizin, geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimizin başarılarından onur duyduk, mutlu olduk. Başarılarına Yunak Belediyesi olarak kayıtsız kalmayıp hediyelerini takdim ettik. Her başarının arkasında ilmek ilmek işlenen emek vardır. Çocuklarımızı bu denli ahlaklı, terbiyeli ve dürüst bir şekilde yetiştirip bu günlere getiren ailelerimize, bu zamana kadar eğitim öğretim hayatını sürdürdüğü okullarda katkı sağlayan eğitim camiası personellerine teşekkür ediyorum. En önemlisi de gösterdikleri planlı çalışma, azim ve kararlılık ile hedeflerine ulaşan genç kardeşlerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu da öğrenci ve ailelerini tebrik ederek,"Sizler bizim en büyük hazinemizsiniz". diye konuştu.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi

Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi

Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi

AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri
ESKİ EŞİ BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ, TABANCAYLA KENDİ AYAĞINA ATEŞ ETTİ

ESKİ EŞİ BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ, TABANCAYLA KENDİ AYAĞINA ATEŞ ETTİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Özge Özpirinçci Demet Özdemir
Spor Ali Palabıyık Stefan Kuntz Lionel Messi Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 12:58:30. #1.12#