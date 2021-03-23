Yunak'ta yakalanan hırsızlık şüphelilerinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Konya'nın Yunak ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir ailenin bahçesinde şüpheli iki kişi olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan S.A. (19) ve Y.Y'nin (16) üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal