Yunak'ta yakalanan hırsızlık şüphelilerinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu
23.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:34
Konya'nın Yunak ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir ailenin bahçesinde şüpheli iki kişi olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Gözaltına alınan S.A. (19) ve Y.Y'nin (16) üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal